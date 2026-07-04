Vremea, 4 iulie. Temperaturi de până la 34 de grade și furtuni cu grindină în mai multe zone din țară

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în sud și vest temperaturile vor avea valori specifice unei zile de vară. În același timp, instabilitatea atmosferică se va accentua în cursul după-amiezii, când sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină.
Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 34 de grade în Câmpia de Vest.
Prognoza pe regiuni
În Dobrogea și Bărăgan predomină vremea frumoasă, cu cer mai mult senin în prima parte a zilei. După-amiaza sunt posibile înnorări temporare și ploi de scurtă durată pe arii restrânse. Temperaturile vor ajunge până la 31 de grade în Bărăgan.
În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, dimineața va fi însorită, însă spre după-amiază vor apărea averse torențiale, în special în zonele montane. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină, iar maximele vor urca până la 32 de grade.
În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi plăcută până la prânz, după care norii se vor înmulți și sunt prognozate ploi abundente, în special în zona montană, unde cantitățile de apă pot fi însemnate. Valorile termice vor atinge aproximativ 30 de grade.
În Maramureș și nordul Transilvaniei se anunță o zi călduroasă, cu temperaturi de până la 32 de grade. Spre seară sunt posibile averse izolate, mai ales în zonele montane și în unele localități din Transilvania.
Vestul țării va avea parte de cea mai ridicată temperatură din această zi. Maximele vor ajunge la 33-34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de disconfort termic.
Și în Transilvania vremea începe cu mult soare, însă după-amiaza instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină. În zonele montane, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat.
În Oltenia, vremea va fi călduroasă, cu maxime de până la 33 de grade. Doar în regiunile deluroase și montane sunt posibile averse însoțite de tunete și fulgere spre finalul zilei.
Și în Muntenia temperaturile vor continua să crească, atingând valori de până la 32 de grade. După orele prânzului sunt așteptate înnorări și ploi, în special în zonele de deal și de munte.
Vremea în București și la munte
În Capitală, ziua începe cu vreme frumoasă și soare. Spre după-amiază cerul va deveni temporar noros și sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 19 grade.
La munte, valorile termice vor fi mai ridicate decât în zilele precedente, însă după-amiaza sunt prognozate averse torențiale și descărcări electrice. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat.
Pe litoral, vremea rămâne în general frumoasă, cu mult soare și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor urca până la 29 de grade, în timp ce apa mării va avea aproximativ 19 grade.