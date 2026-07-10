Debitul Dunării la intrarea în România scade la un minim îngrijorător. Avertismentul hidrologilor

Publicat 10 iul. 2026, 13:36 Sursă Realitatea.Net

Debitul Dunării la intrarea în țară, pe secțiunea Baziaș, va continua să scadă în următoarele zile și va atinge 1.850 metri cubi pe secundă, valoare de peste două ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

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