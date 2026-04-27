De ce a urcat Cîrjan în peluză după golul cu Rapid: fotbalistul și-a explicat gestul.

Cătălin Cîrjan a fost unul dintre oamenii decisivi în victoria lui Dinamo București împotriva rivalei Rapid București, scor 3-1. Mijlocașul de 23 de ani a majorat avantajul în repriza secundă, după o acțiune excelentă pornită de Alberto Soro.

Imediat după gol, Cîrjan a oferit una dintre imaginile serii: a alergat direct spre suporteri și, ajutat de aceștia, a urcat în peluză, unde a sărbătorit alături de fani.

La finalul partidei, jucătorul a explicat gestul și emoțiile trăite: a descris victoria ca fiind una extrem de importantă și a mărturisit că momentul celebrării alături de suporteri a fost unul pe care nu îl va uita prea curând.

Fotbalistul a subliniat că se simte de fiecare dată special când marchează pentru echipa sa de suflet și că bucuria a fost cu atât mai mare cu cât succesul a venit într-un derby.

Cîrjan a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut recent, menționând că nu a fost la capacitate maximă din cauza unor probleme de sănătate și că decizia de a începe meciul pe bancă i-a aparținut antrenorului Željko Kopić. Totuși, mijlocașul s-a declarat mulțumit că a reușit să intre pe teren și să contribuie decisiv.

În ceea ce privește obiectivele echipei, acesta a punctat că Dinamo vizează calificarea în cupele europene. Deși formația se află în prezent pe locul 4, jucătorii sunt determinați să urce mai sus în clasament și să mențină forma bună până la finalul sezonului.