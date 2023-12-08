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Sport· 1 min citire
Care a fost cea mai bine plătită sportivă din lume în 2023
Care a fost cea mai bine plătită sportivă din lume în 2023
Poloneza Iga Swiatek se află pe locul 2
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