Vremea se schimbă radical în România. Ploi torențiale și temperaturi de doar 17 grade

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 15:38

Vremea se schimbă radical în România sâmbătă, 12 septembrie, când temperaturile vor scădea puternic în vestul, centrul și nordul țării, iar în jumătatea de est sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Maximele vor varia între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul țării.

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