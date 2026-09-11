Claudiu Târziu: „România nu poate urma modelul politic al Germaniei și al partidului AfD. Sunt realități total diferite”

Publicat 11 sept. 2026, 12:54 Sursă Realitatea PLUS

Claudiu Târziu, lider al Partidului Acțiunea Conservatoare, susține că România nu poate urma modelul politic al Germaniei și al partidului AfD, întrucât realitățile politice din cele două țări sunt diferite.

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