Petrișor Peiu avertizează: „E cea mai gravă criză economică de când suntem în UE”

Publicat 11 sept. 2026, 12:11 Actualizat 11 sept. 2026, 12:15 Sursă Realitatea PLUS

România riscă să intre într-o perioadă economică extrem de dificilă, avertizează Petrișor Peiu, care susține că țara se confruntă cu una dintre cele mai grave situații economice de la aderarea la Uniunea Europeană.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petrisor peiudian popescu