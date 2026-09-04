Bărbat atacat de urs în Mureș, după ce mașina a lovit animalul. Victima rămâne internată

Un bărbat de 73 de ani din județul Harghita rămâne internat în spital după ce a fost atacat de o ursoaică pe DN13A, în Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș.
Animalul a ajuns pe șosea și a fost lovit de mașina în care se afla bărbatul. Acesta a coborât pentru a vedea ce s-a întâmplat, moment în care ursul l-a atacat și i-a provocat răni la un picior.
Ursul a sărit în fața mașinii
Incidentul s-a produs în noaptea de 2 spre 3 septembrie, pe DN13A. Bărbatul se afla pe scaunul pasagerului într-o mașină condusă de nora sa.
Animalul a pătruns pe carosabil, iar șoferița nu a mai putut evita impactul. După ce autoturismul a lovit ursul, bărbatul a coborât pentru a verifica situația. Ursoaica, rănită în urma coliziunii, l-a atacat imediat.
Un alt pasager a intervenit cu cricul
Bărbatul atacat a fost salvat de un alt pasager din mașină, în vârstă de 48 de ani. Acesta a folosit un cric auto pentru a îndepărta animalul de victimă.
Bărbatul rănit a fost preluat de echipajele medicale și transportat la Târgu Mureș. Din cauza leziunilor provocate de animalul sălbatic, medicii au decis să îl țină sub supraveghere și să efectueze procedurile necesare pentru evaluarea riscului de rabie.
Ursul a murit după atac
Ursoaica a murit ulterior incidentului. Animalul, o femelă de aproximativ 150 de kilograme și în jur de patru ani, a fost ridicat de reprezentanții fondului cinegetic și transportat la DSVSA Mureș.
Primele constatări indică faptul că avea hemoragie internă toraco-abdominală, însă autoritățile așteaptă rezultatele analizelor pentru a stabili cu exactitate cauza morții.
Rezultatele testului antirabic, așteptate săptămâna viitoare
Pentru că bărbatul a fost mușcat de un animal sălbatic, specialiștii au prelevat probe de la urs pentru examenul antirabic. Rezultatele sunt așteptate săptămâna viitoare. Până atunci, victima va rămâne internată și va fi monitorizată de medici.
Trei oameni atacați de urși în Mureș în acest an
Incidentul readuce în atenție problema întâlnirilor dintre oameni și urși în județul Mureș. Potrivit reprezentanților Direcției Județene pentru Protecția Mediului Mureș, în 2026, cinci urși au murit accidental după ce au fost loviți de mașini sau trenuri, iar trei persoane au fost atacate și rănite de urși în județ.
Polițiștii continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.