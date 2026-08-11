PSD pune condiții înaintea discuțiilor de la Cotroceni. Ce vrea să schimbe în legea salarizării

Noua lege a salarizării intră într-o etapă decisivă, în condițiile în care liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați marți la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan.
Social-democrații au transmis înaintea întâlnirii că proiectul trebuie să respecte două principii importante: să răspundă așteptărilor angajaților din sectorul public și, în același timp, să poată fi susținut financiar de bugetul de stat.
Poziția PSD a fost prezentată de Florin Manole, fost ministru al Muncii. Acesta a explicat că forma finală a legii trebuie să țină cont de nemulțumirile existente în sistemul public, în special în domenii precum Educația și Sănătatea.
În cazul angajaților din Educație, social-democrații susțin necesitatea unor grile salariale mai mari și a respectării angajamentului privind salariul profesorului debutant din învățământul preuniversitar.
Pentru angajații din Sănătate, PSD propune modificări atât în privința grilelor, cât și a regulamentului privind sporurile. Acestea se numără printre solicitările formulate și de organizațiile sindicale.
În același timp, partidul insistă ca noua lege să nu depășească anvelopa salarială stabilită în discuțiile politice anterioare. Florin Manole a indicat suma de 8 miliarde de lei drept reperul avut în vedere pentru cheltuielile salariale.
Miza este cu atât mai mare cu cât adoptarea legii salarizării este legată de angajamentele asumate de România prin PNRR. Potrivit informațiilor prezentate de Agerpres, termenul-limită pentru adoptarea și promulgarea reformei este 31 august 2026.
În cazul în care proiectul nu este finalizat la timp, România riscă să afecteze accesarea fondurilor europene asociate acestui jalon. Noua lege a salarizării reprezintă una dintre reformele importante asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Discuțiile de la Cotroceni vin după săptămâni de negocieri și tensiuni între partide și reprezentanții angajaților din sectorul public. Sindicatele au criticat mai multe prevederi ale proiectului și au cerut modificări înainte ca acesta să ajungă în Parlament.
Una dintre soluțiile discutate pentru deblocarea negocierilor este aplicarea etapizată a noilor grile salariale. Varianta ar permite introducerea unor creșteri în funcție de posibilitățile bugetare, fără ca întreaga anvelopă financiară să fie consumată imediat.
De partea cealaltă, reprezentanții PNL avertizează că proiectul trebuie adoptat cu responsabilitate, invocând impactul pe care reforma îl poate avea asupra finanțelor publice, fondurilor europene și credibilității economice a României.
Întâlnirea convocată de Nicușor Dan la Cotroceni este astfel una dintre ultimele ocazii pentru ca partidele să ajungă la un compromis asupra proiectului.
În centrul negocierilor rămâne aceeași problemă: cum pot fi majorate sau echilibrate veniturile anumitor categorii de bugetari fără ca noua lege să depășească limitele bugetare și angajamentele asumate de România prin PNRR.