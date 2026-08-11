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Economie· 1 min citire
Pensiile înghețate, efect devastator. Românii au pierdut peste 12.800 de lei în doi ani: cifre dezastruoase
Pensii înghețate
Publicat11 aug. 2026, 13:03
Actualizat11 aug. 2026, 13:04
Sursărealitatea.net
Cifre șocante în privința pensiilor. Potrivit datelor, românii au pierdut 12.840 de lei în doi ani din cauza pensiilor înghețate. În acest context, specialiștii avertizează că situația este una cu adevărat gravă, din moment ce țara se află în criză, iar prețurile au crescut pe toate palierele.
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