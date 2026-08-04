Sindicatele din sănătate, noi negocieri la Palatul Cotroceni pe Legea salarizării

Publicat 4 aug. 2026, 16:04 Sursă realitatea.net

Reprezentanții sindicatelor din sănătate se află, marți, în discuții cu consilierii prezidențiali la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor generate de legea salarizării unitare, care a provocat blocaje în mai multe domenii de activitate.

Distribuie articolul