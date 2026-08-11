VIDEO Columbia declară ''stare de urgență'' în urma unui puternic seism care a făcut 111 morți

Publicat 11 aug. 2026, 08:04 Sursă realitatea.net

Președintele Columbiei, Abelardo de La Espriella, va declara luni ''stare de urgență'' în Columbia în urma unui seism puternic care a făcut cel puțin 111 morți și 87 de răniți în vestul țării, potrivit AFP și Reuters.

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