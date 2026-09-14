Nicușor Dan, avertisment despre amenințarea Rusiei: „Avem aceeași amenințare pe Flancul estic și în zona arctică”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 16:36

Președintele Nicușor Dan a avertizat luni, la Rovaniemi, Finlanda, că România și statele din zona arctică se confruntă cu amenințări de securitate similare, pe care le-a asociat cu Federația Rusă.

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