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Permisul de conducere și talonul se scumpesc semnificativ
Emiterea permisului de conducere se scumpește
Publicat15 sept. 2026, 07:15
Actualizat15 sept. 2026, 08:18
Noile tarife oficiale intră în vigoare de azi, 15 septembrie
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