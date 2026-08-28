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Impact cu trei mașini pe Autostrada Soarelui, spre București

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 28 aug. 2026, 13:31

Patru persoane, între care doi copii, au fost rănite

La fața locului au intervenit echipaje de Poliție, ISU și mai multe ambulanțe. Victimele – doi adulți și doi copii, de 8 și 10 ani – au fost evaluate de medici. Toate erau conștiente și cooperante și urmează să fie transportate la spital. Traficul este restricționat pe benzile 1 și 2, iar șoferii sunt deviați de la kilometrul 193 către Medgidia.

Cercetări în curs

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili dinamica exactă a accidentului și cauzele producerii acestuia. Numărul precis al autoturismelor implicate urmează să fie confirmat oficial de autorități. Incidentul a avut loc pe una dintre cele mai circulate autostrăzi din țară, pe sensul de întoarcere către Capitală.

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