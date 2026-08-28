Advertising
Social· 1 min citire
Frații Tate se plâng din pușcărie: „E o moarte lentă”
Frații Tate nu fost eliberați
Tristan Tate spune că a slăbit peste 6 kilograme în detenție
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:31Impact cu trei mașini pe Autostrada Soarelui, spre București
- 12:28Cinci marinari salvați de pe nava care a luat foc, externați
- 11:39Pensia românilor, sub semnul întrebării: Datoria publică urcă spre 70% din PIB
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News