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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul săptămâna viitoare. SURSE: Guvern PSD cu premier independent-VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 09:47
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să desemneze noul premier în a doua parte a săptămânii viitoare. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul guvern va fi unul PSD, cu un prim-ministru independent politic. Printre numele vehiculate pentru funcția de premier se numără Alexandru Nazare și Eugen Tomac.
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