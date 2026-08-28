Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alertă ANM. Cod galben de vânt puternic în opt județe. Rafalele ajung la 70 km/h
FOTO: Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 11:53
SursăRealitatea.Net
Cod galben de vânt puternic în România. ANM anunță rafale de până la 70 km/h în opt județe din sudul și estul țării, iar sâmbătă avertizarea se extinde în vest.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:40Prognoză ANM pentru Capitală: Soare și până la 29 de grade în acest weekend
- 08:38O navă a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României
- 08:22MApN: Dronă detectată la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor; două aeronave F-18 trimise să monitorizeze situația
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News