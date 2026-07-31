Mihai Stoica a răbufnit după eliminarea FCSB: „N-am văzut asemenea greșeli în 190 de meciuri europene”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 21:35

Mihai Stoica a avut o reacție extrem de dură după eliminarea FCSB din UEFA Conference League, în urma eșecului usturător cu Auda. Oficialul clubului a pus rezultatul pe seama greșelilor individuale și a declarat că nu a mai văzut asemenea erori în întreaga sa experiență din cupele europene.

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