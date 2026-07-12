Criză alimentară la orizont. Cum ne va afecta „Super El Niño” în următorii ani

Schimbările climatice extreme devin un factor major de risc pentru stabilitatea economică globală. Analizele recente ale specialiștilor indică faptul că iminentul fenomen meteorologic „Super El Niño” are potențialul de a declanșa o criză severă a prețurilor alimentare pe întreg globul. Acest fenomen de amploare va perturba lanțurile de aprovizionare, iar economiștii estimează că efectele sale inflaționiste vor continua să pună presiune pe piețe în următorii doi ani.
Piețele internaționale se confruntă cu un scenariu economic sumbru, generat de suprapunerea a două crize majore. În timp ce conflictul din Iran a propulsat deja prețurile mondiale ale alimentelor la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, economiștii avertizează că lanțurile globale de aprovizionare sunt lovite simultan de un șoc climatic fără precedent. Fenomenul meteorologic El Niño, programat să atingă intensitatea maximă în perioada 2026-2027, amenință să destabilizeze complet agricultura mondială, cu efecte inflaționiste ce se vor resimți până în 2028.
„Godzilla” climatică: Pacificul atinge temperaturi record
Oamenii de știință avertizează că modificările dramatice ale tiparelor de vânt permit apelor calde să se extindă masiv în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial. Acest episod are o probabilitate istorică de a deveni o anomalie extremă, descrisă neoficial de specialiști drept un „Super El Niño” sau „Godzilla”.
Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA), fenomenul este deja în desfășurare. Datele satelitare confirmă o probabilitate de 63% ca temperaturile la suprafața mării să depășească cu peste 2°C valorile normale până la sfârșitul acestui an. Modificarea va alimenta valuri de căldură apocaliptice, inundații severe și furtuni de o violență nemaiîntâlnită.
Fantoma foametei din secolul al XIX-lea și spectrul „Climateflation”
Istoria arată că acest fenomen natural are un potențial distructiv catastrofal asupra securității alimentare. În urmă cu mai bine de un secol, un episod El Niño de o intensitate similară a provocat secete cumplite în China, Brazilia, Egipt, sudul Africii și India. Agravată de deciziile administrațiilor coloniale din acea epocă, foametea cumplită din perioada 1876-1878 a dus la moartea a milioane de oameni, dintre care peste șase milioane doar pe teritoriul Indiei.
Astăzi, impactul se traduce prin termeni economici moderni. Analiștii băncii italiene UniCredit subliniază că asistăm la o manifestare agresivă a fenomenului numit „climateflation” (inflația provocată de schimbările climatice). Presiunea pe prețuri îi îngrijorează profund pe bancherii centrali, care se văd obligați să mențină dobânzile la niveluri ridicate pentru o perioadă mult mai lungă, sufocând creditarea.
Prognoza Goldman Sachs: Scumpiri în lanț vizibile pe deplin în 2028
Analiștii financiari de la Goldman Sachs estimează că intensitatea acestui val climatic va determina o creștere medie de 15,8% a prețurilor materiilor prime agricole la nivel global. Efectele vor traversa rapid oceanele:
În zona euro, prețurile alimentelor vor crește direct cu aproximativ 1,3%;
Șocul nu va fi resimțit instantaneu de consumatori, costurile propagându-se treptat de-a lungul rețelelor de distribuție;
Analiștii estimează că vârful scumpirilor la raft și impactul maxim al crizei vor deveni vizibile abia în a doua jumătate a anului 2028.
India primește doar un sfert din ploi. Ce alimente sunt în pericol?
Conform analizelor realizate de grupul UBS, El Niño nu lovește planeta uniform, ci modifică radical harta precipitațiilor, creând „câștigători și perdanți” la nivel regional. Totuși, perturbările intervin într-un moment critic, suprapunându-se peste penuria de îngrășăminte și criza energetică alimentată de războiul din Iran.
Primele efecte devastatoare se înregistrează deja în India, unde sezonul musonic este extrem de secetos. În anumite regiuni s-a înregistrat doar 25% din cantitatea normală de precipitații, un deficit masiv care pune în pericol culturile globale de orez, grâu și trestie de zahăr. Cele mai vulnerabile state sunt cele cu venituri reduse, care nu dețin rezerve financiare pentru a importa hrană scumpă.
Scenariul extrem: Pierderi de 342 de miliarde de dolari și explozii de prețuri la raft
Specialiștii avertizează că seceta prelungită din Asia de Sud-Est va prăbuși producția de ulei de palmier, un ingredient de bază folosit în majoritatea alimentelor procesate din comerț. De asemenea, culturile de cafea și cacao sunt extrem de expuse din cauza temperaturilor ridicate care favorizează răspândirea bolilor agricole vegetale.
În Europa, deși impactul meteo direct va fi moderat, decontul se va face prin prețurile de import. În timp ce estimările mai vechi ale Băncii Centrale Europene indicau creșteri de până la 9% pentru porumb, soia și orez în caz de El Niño, previziunile actuale ale UniCredit pentru un scenariu extrem sunt de-a dreptul alarmante:
Producția agricolă mondială ar putea scădea brusc cu 14,3%, generând pierderi directe de 342 de miliarde de dolari;
Materiile prime de bază s-ar putea scumpi la burse cu procente cuprinse între 10% și 50%;
Produsele cheie (zahărul, orezul, cafeaua și uleiul de palmier) riscă explozii de preț de 50% până la 100% sau chiar mai mult.
Modul în care aceste cifre de pe bursele de mărfuri se vor reflecta pe etichetele din supermarketuri va depinde exclusiv de subvențiile acordate de guverne, de strategiile marilor lanțuri comerciale și de puterea de cumpărare a populației. Planeta intră în a doua jumătate a anului cu stocuri la limită și cu o marjă de eroare aproape egală cu zero.