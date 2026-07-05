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Actualitate· 1 min citire
Trump: Benjamin Netanyahu ar putea ajunge la Casa Albă chiar săptămâna viitoare
Donald Trump, Benjamin Netanyahu
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea efectua o vizită la Casa Albă chiar în cursul săptămânii viitoare, precizând că discuțiile dintre cei doi lideri se desfășoară într-un climat bun.
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