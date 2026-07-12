Admitere liceu 2026: Cum se completează corect fișa de opțiuni. Algoritmul care nu iartă nicio eroare

Start la înscrierile pentru liceu 2026! Începând de luni, 13 iulie, și până pe 20 iulie, absolvenții de gimnaziu trebuie să își exprime opțiunile pe fișele de admitere. Ministerul Educației și Cercetării avertizează că introducerea greșită a codurilor sau o strategie greșită în stabilirea ordinii liceelor pot schimba radical destinația finală a elevilor la repartizarea computerizată.
Etapa decisivă a admiterii la liceu în 2026 a început. În intervalul 13-20 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a trebuie să parcurgă cel mai important pas administrativ: completarea fișei de înscriere cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Deoarece algoritmul de repartizare funcționează strict matematic, o singură cifră greșită sau o listă prea scurtă le poate risipi elevilor șansele de a intra la profilul dorit.
Calendarul primei etape de înscriere și termenele-limită
Procesul se desfășoară la școala generală absolvită de elev, în prezența obligatorie a unui părinte sau tutore legal, cu sprijinul profesorului diriginte.
Strategia de succes: Ce trebuie să faci înainte de a scrie codurile
Ministerul Educației recomandă stabilirea unei tactici clare înainte de a trece opțiunile pe fișa oficială. Poziția reală a elevului nu este dictată doar de medie, ci de locul său în ierarhia județeană sau a Municipiului București.
Analizează ierarhia oficială: Verifică câți elevi au medii mai mari sau egale cu a ta în județ.
Consultă mediile din anii precedenți: Folosește broșura de admitere pentru a vedea cu ce note s-a intrat în anii trecuți la liceele vizate, însă amintește-ți că acestea au doar un caracter orientativ.
Ordonează descrescător după preferințe: Pune pe primele locuri opțiunile la care visezi (chiar dacă au medii mai mari decât a ta), continuă cu cele unde media ta este apropiată și asigură-te că adaugi la final opțiuni de „siguranță”, unde mediile din anii trecuți sunt mult sub nota ta.
Pas cu pas: Cum se completează corect fișa de înscriere
Fiecare profil și specializare de la fiecare liceu deține un cod unic format din trei cifre, regăsit în Broșura de Admitere 2026.
Completarea căsuțelor: Codurile se trec în căsuțele din formular pe orizontală, începând din colțul din stânga sus, în ordinea exactă a preferințelor.
Principiul „cât mai multe opțiuni”: Nu te limita la 5-10 variante. Dacă un elev are medie mare, dar completează puține opțiuni, iar concurența crește, acesta riscă să rămână nerepartizat în prima etapă. Sistemul parcurge lista în ordine: dacă nu mai sunt locuri la prima opțiune, trece la a doua, și tot așa, până găsește un loc liber.
Verificarea fișei martor: După ce secretariatul școlii introduce datele în calculator, vei primi o fișă tipărită (fișa martor). Este obligatoriu să verifici fiecare cifră în parte înainte de a semna varianta finală.
Admiterea în alt județ: Elevii pot opta pentru un singur județ diferit de cel de proveniență. Fișa se poate completa fie la școala generală unde au studiat, fie la centrul special de înscriere din județul unde vor să fie repartizați, utilizând exclusiv codurile din broșura județului-țintă.
Cum se soluționează cazurile speciale
În perioada 29-31 iulie 2026, comisiile de admitere analizează problemele apărute post-repartizare. Pentru ca o cerere de schimbare sau transfer să fie aprobată (din motive medicale, distanță mare de domiciliu etc.), candidatul trebuie să aibă o medie cel puțin egală cu media ultimului admis în clasa respectivă și să existe locuri vacante.
Excepție de la regula locurilor disponibile fac cazurile care implică frații gemeni sau tripleți, pentru care se aplică proceduri speciale de sprijin.
Calendarul celei de-a doua etape de admitere 2026
Pentru elevii care au rămas nerepartizați sau nu au participat la prima sesiune, procesul se reia la sfârșitul verii:
31 iulie 2026: Publicarea listei cu locurile rămase neocupate în unitățile de învățământ preuniversitar.
10 - 12 august 2026: Primirea cererilor de înscriere pentru etapa a doua.
17 - 18 august 2026: Repartizarea oficială a candidaților de către comisiile județene de admitere.