Bărbat reținut pentru șantaj: i-a cerut 600.000 de euro fostului angajator ca să nu-i împuște fiul

Un bărbat a fost reținut luni de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București pentru șantaj și influențarea declarațiilor. Anchetatorii îl acuză că i-ar fi trimis o scrisoare de amenințare fostului său angajator, prin care i-a cerut 600.000 de euro.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre amenintari arestare