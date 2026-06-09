Alertă extremă în Tulcea: ANM a emis COD ROȘU de furtuni și grindină de peste 4 cm
Furtună/ Profimedia
Mai multe localități din județul Tulcea se află marți după-amiază sub avertizare nowcasting Cod roșu, după ce meteorologii au anunțat ploi torențiale, grindină de mari dimensiuni, vijelii de până la 80 km/h și frecvente descărcări electrice.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu privind averse care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70...80 km/h), grindină de dimensiuni mari, peste 4 cm.
Sunt vizate mai multe localităţi din judeţul Tulcea: Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia.
Avertizare Cod roşu este în vigoare marţi, între orele 13.10 şi 14.30.
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