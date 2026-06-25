Zi decisivă pentru formarea Guvernului: PNL, USR și UDMR fac ultimele calcule înainte de desemnarea premierului

Astăzi este ziua crucială a negocierilor. Sunt ultimele negocieri între partide ca să stabilească varianta cu care vor merge la Nicușor Dan. După consultările cu liderii partidelor USR, PNL și UDMR, Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, mâine, Nicușor Dan va desemna premierul.
Favorit este în continuare președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat ieri că este gata să își asume guvernarea. Între timp, liderii USR și Ilie Bolojan insistă, în negocierile politice, pentru o formulă de tip „rotativă” care ar presupune un Executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar ulterior PSD să preia mandatul până în 2028. Surse precizează că președintele nu ar fi de acord cu această variantă.
UPDATE - Liderul USR Dominic Fritz a ajuns joi dimineață la Palatul Victoria, unde au loc negocieri decisive privind formarea viitorului Guvern. La discuții a ajuns și liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru consultări cu reprezentanții PNL și USR.
Sunt ultimele negocieri între partidele parlamentare înainte ca liderii să prezinte președintelui Nicușor Dan formula de guvernare. După consultările cu formațiunile politice, șeful statului urmează să desemneze premierul.
În acest moment, favorit pentru funcția de prim-ministru este președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a declarat miercuri că este pregătit să își asume guvernarea.
În paralel, liderii USR și Ilie Bolojan susțin în negocieri o variantă de guvernare prin rotație, care ar presupune un Executiv format din PNL, USR și UDMR până în 2027, urmat de preluarea mandatului de către PSD până în 2028.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, președintele Nicușor Dan nu ar susține această variantă de rotativă guvernamentală.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Au loc ultimele negocieri politice înainte ca președintele Nicușor Dan să desemneze premierul. Liderii PNL, USR și UDMR sunt reuniți la Palatul Victoria pentru discuții privind formula viitorului Executiv și ultimele calcule înaintea deciziei de la Cotroceni.
Favorit pentru funcția de prim-ministru rămâne președintele PSD, Sorin Grindeanu, după ce social-democrații au anunțat că sunt pregătiți să își asume guvernarea. În acest scenariu este luată în calcul și varianta unui guvern minoritar PSD, iar președintele Nicușor Dan a declarat recent că această opțiune devine tot mai probabilă în actualul context politic.
În paralel, USR și Ilie Bolojan au susținut varianta unei guvernări prin rotație, care ar presupune un Executiv format din PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților, urmat de preluarea mandatului de către PSD. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, această variantă nu ar fi agreată de președintele Nicușor Dan. La rândul său, Sorin Grindeanu a afirmat că o astfel de formulă ar fi „inevitabilă”.
Partidele încearcă să ajungă la un acord politic care să stabilească principalele direcții ale viitorului Guvern. Documentul ar urma să includă și o serie de angajamente privind stabilitatea Executivului, inclusiv condiția ca acesta să nu fie demis prin moțiune de cenzură în primele șase luni de mandat.
Concluziile negocierilor de la Palatul Victoria urmează să fie prezentate președintelui Nicușor Dan, care este așteptat să desemneze premierul în perioada următoare.