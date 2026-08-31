Sorin Grindeanu: ”Merg la Cotroceni cu propunerea de premier la PSD. Îmi asum funcția de prim-ministru”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că până pe 15 septembrie România ar trebui să aibă un premier cu puteri depline și că partidul său își asumă guvernarea. Anterior, liderul AUR, George Simion, a spus la rândul său că, până pe 21 septembrie, nu va fi desemnat un nou prim-ministru.
Sorin Grindeanu: ”Îmi asum funcția de prim-ministru”
”Partidul Social Democrat merge la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru de la PSD. Evident că îmi asum funcția de prim-ministru, însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. În funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a declarat Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.
Liderul PSD a ținut să precizeze că se așteaptă la o desemnare rapidă a premierului și își dorește ca România să aibă un guvern după 15 septembrie.
”Eu cred că va fi o desemnare destul de repede. Asta cred. Și eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Eu mi-aș dori să avem un guvern după 15 septembrie, cred că a mai rămas Standard & Poor's să vină agenția de rating, chiar începând cu 15 septembrie”, a mai spus acesta.
PSD propune partidelor un acord politic cu 10 priorități pentru următorii doi ani
Totodată, Grindeanu a transmis că ”Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii doi ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare.”
Potrivit lui, ”cei 10 piloni pentru construcția României sunt:
1. Energia și resursele naturale care produc valoare în România.
2. Apărarea românilor prin modernizarea industriei naționale.
3. Apărarea interesului național apărat în UE și NATO.
4. Colectarea corectă înainte ca statul să vină cu taxe noi.
5. Un stat care îşi cunoaşte capacităţile în detaliu poate să îşi reformeze costurile.
6. Munca plătită pe măsura productivităţii,
7. Şcoală care învaţă, sănătate care tratează.
8. Planul românesc, irigaţii şi dezvoltare rulată.
9. Investiţii strategice, urmărite transparent şi
10. Apărarea interesului naţional, apărat în UE şi NATO".
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026