Angajații ANAF vor primi bonusuri în funcție de performanță din 2027

Guvernul a aprobat metodologia care leagă recompensele financiare de indicatorii-cheie de performanță, în cadrul reformei din PNRR
Noul mecanism, de tip „bonus-malus”, se aplică din 2027 și corelează nivelul recompenselor cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și cu contribuția individuală a funcționarilor.
Măsura pune în aplicare angajamentele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reforma R1 – Reforma ANAF prin digitalizare, jalonul 197. Legea nr. 164/2026 prevede că personalul ANAF și al Autorității Vamale Române poate beneficia de aceste recompense, respectând principii precum obiectivitatea, legalitatea, transparența și proporționalitatea.
Criterii și diferențiere pe trei niveluri
Printre principalele criterii se numără contribuția la realizarea veniturilor bugetului general consolidat, activitățile de sechestrare și valorificare a bunurilor, nivelul de risc și complexitatea muncii, competența profesională, implicarea în sarcini suplimentare și rezultatele din activitatea de control. Recompensele vor fi diferențiate pe trei niveluri, în funcție de activitate și de gradul de realizare a indicatorilor.
Metodologia detaliază regulile de stabilire a indicatorilor, condițiile de eligibilitate, cuantumul și modalitatea de plată. Sunt excluse persoanele aflate în arest preventiv sau trimise în judecată, dar se menține acordarea pentru cei care se pensionează. Scopul este stimularea performanței, creșterea eficienței și motivarea personalului calificat.