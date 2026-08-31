Gheorghe Piperea: „AUR nu va vota un guvern din care nu face parte!”

Publicat 31 aug. 2026, 19:02 Actualizat 31 aug. 2026, 19:04 Sursă Realitatea PLUS

„AUR nu va vota un guvern din care nu face parte”, a anunțat europarlamentarul Gheorghe Piperea. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Gheorghe Piperea a spus că PSD nu va avea susținere în Parlament pentru un guvern minoritar. Totodată, europarlamentarul AUR a explicat și ce variante rămân pentru formarea unui nou guvern.

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