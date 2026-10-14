PSD va susține Guvernul Luca Niculescu. Reforma administrației și reducerea privilegiilor, printre priorități

Partidul Social Democrat a decis să intre la guvernare și să susțină formarea Executivului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Hotărârea a fost luată miercuri, 14 octombrie, în cadrul ședinței conducerii partidului, după aproximativ o oră și jumătate de discuții.
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.net, decizia a fost adoptată în unanimitate, cu opt abțineri. Social-democrații urmează să participe la formarea noului Cabinet, iar negocierile vor continua pentru stabilirea componenței Guvernului și a priorităților programului de guvernare.
PSD își asumă participarea la noul Executiv
În cadrul ședinței, liderii social-democrați au susținut că partidul trebuie să își asume responsabilitatea guvernării și să obțină rezultate concrete pentru cetățeni.
Claudiu Manda ar fi insistat asupra necesității ca viitorii miniștri să fie profesioniști, să cunoască domeniile pe care le vor coordona și să comunice eficient.
La rândul său, Alfred Simonis ar fi argumentat că PSD nu poate rămâne în opoziție până la următoarele alegeri, în condițiile în care partidul a obținut mandate parlamentare pentru a participa la deciziile guvernamentale.
Sorin Grindeanu cere rezultate pentru a recâștiga încrederea alegătorilor
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar fi transmis în cadrul discuțiilor că partidul trebuie să demonstreze că poate guverna eficient.
Potrivit informațiilor din ședință, liderul social-democrat a susținut că obținerea unor rezultate concrete reprezintă una dintre modalitățile prin care PSD poate limita creșterea susținerii pentru AUR.
Participarea la Guvernul Luca Niculescu presupune, astfel, asumarea unor responsabilități directe pentru politicile publice și pentru măsurile economice și administrative care vor fi adoptate.
Reforma administrației și reducerea privilegiilor, printre priorități
Reorganizarea administrației publice a fost unul dintre subiectele importante discutate de liderii PSD. Social-democrații au susținut că aparatul de stat trebuie eficientizat, iar cheltuielile care nu produc rezultate trebuie reduse.
Printre obiectivele menționate se numără restructurarea unor instituții și agenții publice, eliminarea privilegiilor considerate nejustificate și identificarea unor măsuri pentru reducerea facturilor la energie.
Gabriela Firea ar fi afirmat că partidul și-ar fi dorit un premier social-democrat, dar că această variantă nu ar fi fost acceptată de președintele Nicușor Dan. Ea ar fi subliniat și necesitatea ca reprezentanții PSD din viitorul Cabinet să acționeze coordonat.
Ce urmează pentru Guvernul Luca Niculescu
Decizia PSD deschide calea negocierilor privind portofoliile ministeriale și programul viitorului Executiv. Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare.
Pentru învestire, Guvernul trebuie să obțină votul majorității parlamentarilor, iar susținerea PSD va avea un rol important în stabilirea rezultatului.
Formula finală a Cabinetului și distribuirea responsabilităților între partidele participante urmează să fie clarificate în perioada următoare. Până atunci, social-democrații au anunțat că își asumă participarea la guvernare și că vor urmări aplicarea reformelor discutate în cadrul ședinței.