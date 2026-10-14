PSD va susține Guvernul Luca Niculescu. Reforma administrației și reducerea privilegiilor, printre priorități

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 oct. 2026, 17:39

Partidul Social Democrat a decis să intre la guvernare și să susțină formarea Executivului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Hotărârea a fost luată miercuri, 14 octombrie, în cadrul ședinței conducerii partidului, după aproximativ o oră și jumătate de discuții.

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