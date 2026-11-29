Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 nov. 2026, 11:35

Rheinmetall își taie cu opt miliarde de euro ținta de vânzări. Gigantul german din industria de apărare estimează acum vânzări de până la 37 de miliarde de euro în 2030, față de aproximativ 45 de miliarde, cât prognoza anterior. Compania invocă întârzieri și blocaje în mai multe proiecte. În același timp, România a comandat încă 66 de blindate Lynx, pentru aproximativ 738 de milioane de euro. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoare "Miza Zilei", a analizat situația gigantului german.

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