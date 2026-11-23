Bilanț DNA: corupție la vamă, contracte supraevaluate la stat și presupuse intervenții la Guvern
Sediu DNA
Bilanț DNA: anchete privind mita din vămi, fraude la companii de stat și presupuse intervenții la Guvern. Peste 383 milioane de lei sub sechestru.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a prezentat bilanțul activității din primele luni ale mandatului noului procuror-șef, Viorel Cerbu. Anchetele vizează presupuse rețele de mită din vămi, fraude în companii de stat și intervenții la nivel guvernamental. În urma investigațiilor, procurorii au instituit sechestre asupra unor bunuri și sume de peste 383 de milioane de lei, iar peste 270 de persoane au fost trimise în judecată.
Dosare de corupție cu prejudicii de milioane de lei
Bilanțul DNA scoate în evidență amploarea fenomenului de corupție din mai multe instituții și sectoare ale administrației publice. Printre cele 18 cazuri prezentate de procurori se regăsesc anchete privind colectarea mitei în structurile vamale, protecția oferită unor oameni de afaceri de către inspectori fiscali și presupuse fraude în contractele încheiate de companii de stat.
Potrivit datelor oficiale, DNA a avut în lucru 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluționate, în timp ce alte 3.288 se află încă în instrumentare. În urma anchetelor, peste 270 de inculpați au fost trimiși în judecată.
Măsurile asigurătorii dispuse de procurori vizează bani și bunuri în valoare totală de peste 383 de milioane de lei. De asemenea, în dosarele soluționate definitiv, instanțele au dispus confiscarea a aproximativ 86 de milioane de lei și acordarea unor despăgubiri de circa 265 de milioane de lei.
Rețea de mită la vamă: șoferii ar fi plătit până la 1.900 de euro pentru fiecare vehicul
Unul dintre cele mai importante dosare prezentate de DNA vizează presupusa rețea de corupție de la Halmeu, unde șefi din structurile poliției de frontieră și vamă ar fi organizat un mecanism de colectare a mitei pe mai multe niveluri.
Conform anchetatorilor, șoferii ar fi fost obligați să plătească între 50 și 1.900 de euro pentru fiecare vehicul, o parte din bani ajungând periodic la persoane aflate în funcții de conducere.
În cadrul anchetei au fost efectuate percheziții la 96 de adrese. La unul dintre șefii structurii ar fi fost descoperită suma de peste 300.000 de euro. Dosarul vizează 49 de inculpați, dintre care 14 au fost arestați preventiv.
Procurorii investighează și un alt mecanism prin care inspectori fiscali ar fi oferit protecție unor oameni de afaceri, în schimbul unor plăți lunare de aproximativ 2.000 de euro. În acest mod, controalele fiscale ar fi fost evitate, iar sesizările penale ar fi fost blocate.
Un alt dosar vizează o presupusă fraudă cu rambursări de TVA în valoare de 21 de milioane de lei, pentru care ar fi fost solicitat un comision de 1,5 milioane de euro, ascuns prin intermediul unor contracte fictive de consultanță.
Contracte la companii de stat, cu prețuri de până la 31 de ori mai mari
Un alt capitol important al anchetelor DNA privește presupusele fraude din achizițiile publice realizate de companii de stat.
Potrivit procurorilor, prin achiziții directe și documente considerate false, fonduri publice ar fi fost direcționate către societăți controlate de un grup infracțional. Unele contracte ar fi fost încheiate la prețuri de până la nouă ori mai mari decât cele reale, iar în anumite situații diferențele ar fi ajuns chiar la 31 de ori.
Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 120 de milioane de lei.
Investigațiile DNA au și o componentă internațională. Un alt caz vizează contracte de asistență portuară pentru nave militare NATO, în care fondurile ar fi fost transferate prin intermediul unor companii din România, Norvegia, Germania și Marea Britanie. Ancheta este desfășurată cu sprijinul Eurojust.
Un secretar general adjunct al Guvernului, trimis în judecată
Printre cazurile prezentate în bilanțul DNA se află și dosarul unui secretar general adjunct al Guvernului, acuzat că și-ar fi folosit influența politică pentru a facilita obținerea unor despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei de către o societate comercială.
Persoana vizată a fost trimisă în judecată, potrivit informațiilor prezentate de procurorii anticorupție.
Alte investigații vizează plata unor cantități de păcură din bugetul unei administrații locale, fără ca produsele să fi fost livrate, dar și declararea fictivă a unor mii de tone de fier vechi drept ambalaje, pentru evitarea achitării taxelor de mediu.
DNA schimbă strategia în lupta împotriva corupției
Conducerea DNA anunță o schimbare de abordare în investigarea infracțiunilor de corupție. Accentul va fi pus nu doar pe identificarea persoanelor implicate în oferirea sau primirea mitei, ci și pe urmărirea circuitului banilor încă de la începutul anchetelor.
Procurorul-șef Ioan Viorel Cerbu susține că mecanismele moderne de corupție sunt tot mai complexe și implică frecvent contracte aparent legale, firme interpuse și transferuri financiare internaționale.
Pentru eficientizarea activității, instituția pregătește reorganizarea structurilor de conducere și utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale, în analiza volumelor mari de contracte și documente.
Deficit de procurori în cadrul DNA
Bilanțul evidențiază și problemele de personal cu care se confruntă instituția. Din cele 195 de posturi de procuror prevăzute în schemă, sunt ocupate doar 149. DNA dispune, totodată, de aproximativ 288 de ofițeri de poliție judiciară.
În aceste condiții, fiecare procuror care desfășoară activitate de urmărire penală gestionează, în medie, aproape 47 de dosare.
Raportul DNA arată amploarea provocărilor din lupta anticorupție, de la mita din vămi și fraudele din achizițiile publice până la presupusele mecanisme de influență politică și deturnare a fondurilor publice.
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