Publicat 28 nov. 2026, 15:55 Actualizat 28 nov. 2026, 16:23

Elena Udrea și Ion Cristoiu sunt iar față în față, la Televiziunea Poporului! Un dialog incendiar cu adevăruri incomode și răspunsuri la întrebările pe care mulți se tem să le adreseze.

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