Curtea de Apel București a decis miercuri, 25 noiembrie 2026, menținerea arestului la domiciliu al lui Călin Georgescu, după ce a admis contestația DIICOT împotriva unei încheieri a Tribunalului Ilfov.
Prin Încheierea nr. 770/CO-CP, instanța a respins ca inadmisibilă contestația formulată de Călin Georgescu împotriva încheierii din 18 noiembrie 2026 a judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov.
În schimb, Curtea de Apel București a admis contestația Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT. Judecătorii au desființat în parte hotărârea Tribunalului Ilfov și, rejudecând cauza, au constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului la domiciliu dispuse față de Georgescu.
Măsura se aplică pentru maximum 30 de zile
Arestul la domiciliu fusese inițial dispus printr-o încheiere din 9 noiembrie 2026 a Tribunalului București și devenise definitiv printr-o decizie a Curții de Apel București din 23 noiembrie 2026.
Curtea de Apel a dispus menținerea arestului la domiciliu până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile. Instanța a păstrat și obligațiile impuse inculpatului prin încheierea contestată. Decizia este definitivă.
Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.
Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, împrumutul promis nu ar fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian.
Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.