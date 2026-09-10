Nicușor Dan a promulgat legea care deblochează șapte hidrocentrale. Câtă energie ar putea produce

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite continuarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007 și blocate ulterior de includerea terenurilor în arii naturale protejate.
Actul normativ permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate dacă, la 29 iunie 2007, pentru suprafețele respective existau deja aprobări pentru realizarea unor amenajări hidroenergetice, iar lucrările erau începute sau se aflau în execuție.
Autoritatea centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor va avea la dispoziție cel mult 60 de zile de la solicitarea beneficiarului pentru modificarea limitelor ariilor protejate.
Noua delimitare trebuie să excludă din aria protejată hidrocentrala, drumurile de acces, stațiile și rețelele de transport și distribuție aferente. Între amenajarea hidroenergetică și noua limită a ariei protejate trebuie păstrată și o zonă-tampon de cel puțin 100 de metri.
Șapte proiecte sunt vizate
Printre hidrocentralele care ar putea beneficia de noile prevederi se numără Livezeni-Bumbești, Răstolița, Cornetu-Avrig, Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cerna-Belareca.
Unele dintre aceste investiții sunt aproape finalizate, însă lucrările au fost suspendate din cauza schimbărilor legislative și a includerii zonelor respective în regimul ariilor naturale protejate.
Potrivit estimărilor prezentate în susținerea proiectului, finalizarea investițiilor ar putea aduce în sistemul energetic o cantitate suplimentară de electricitate suficientă pentru alimentarea a aproximativ 200.000 de gospodării.
Legea a trecut prin mai multe etape
Nicușor Dan a contestat anterior legea la Curtea Constituțională, însă CCR a respins obiecția de neconstituționalitate și a stabilit că actul normativ este constituțional în raport cu criticile formulate.
Ulterior, Parlamentul a respins cererea de reexaminare formulată de președinte, iar legea a ajuns din nou la promulgare.
Prin noul cadru legislativ, autoritățile încearcă să permită finalizarea unor investiții începute cu mulți ani în urmă, într-un moment în care România caută să își mărească producția internă de energie și să reducă dependența de importuri.