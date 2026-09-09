Dominic Fritz exclude o fuziune PNL-USR, dar vrea alianță la alegeri: „Este o miză dincolo de interesele partidelor”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 19:40

Dominic Fritz susține formarea unei alianțe politice largi care să se opună PSD și AUR la următoarele alegeri parlamentare. Liderul USR spune că România ar trebui să fie guvernată în 2028 de o coaliție din care să nu facă parte nici social-democrații, nici partidul condus de George Simion.

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