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Ilie „Petrică” Bolojan strigă iar lupul și ne amenință cu demisia

Ilie „Petrică” Bolojan strigă iar lupul și ne amenință cu demisia

Ilie „Petrică” Bolojan strigă iar lupul și ne amenință cu demisia

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 15 nov. 2025, 10:03

Premierul, o nouă sfidare la adresa magistraților

Ilie Bolojan dă vina pe magistrați pentru eșecul de la CCR și anunță că se pregătește să adopte din nou reforma fără noi consultări cu reprezentanții din justiție! Asta deși la negocierile de la Palatul Cotroceni nu s-a ajuns la vreun rezultat. Mai mult, Bolojan amenință din nou cu demisia dacă partidele din Coaliție nu îi susțin decizia.

„Aici sunt niște proceduri care depind în cea mai mare parte de ministere, iar ceea ce am propus consider că a fost un proiect care este just, corect, respectuos față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul; în prima parte a săptămânii trebuie să facem asta, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp, în așa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință.

Unele dintre ele nu depind în totalitate de noi. Gândiți-vă că ceea ce s-a întâmplat la CCR, ceea ce se întâmplă în zona pensiilor de magistrați, nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă ar depinde exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult, cu propunerea pe care am făcut-o, ca pensiile să fie aduse la o valoare rezonabilă, de 70% din ultimul salariu net.

Voi fi pe această funcție cât timp voi putea să fac ceva, pentru că, dacă stai pe o funcție și nu poți să faci ceea ce trebuie, nu are rost să mai stai pe acolo. Iar stai pe o funcție cât timp ai o coaliție în spate care susține acest lucru.”, a declarat Ilie Bolojan.

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