Compania care deține Realitatea Plus a dat în judecată mai mulți membri CNA. PHG Media Invest cere sechestru pe averea lor

Publicat 18 iun. 2026, 12:52 Actualizat 18 iun. 2026, 13:01

PHG Media Invest, compania care deține televiziunea Realitatea Plus, a dat în judecată mai mulți membri ai CNA și solicită aplicarea unui sechestru asigurator pe averile lor.

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