Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment

Măsuri de securitate fără precedent înaintea summitului G7. La Geneva au început să se monteze plăci de protecție pe vitrinele magazinelor după revoltele care au avut loc în trecut. Atunci protestatarii au distrus tot ce le-a stat în cale. Locuitorii orașelor au fost informați să își ia măsuri de precauție și să lucreze de acasă. În același timp, bisericile catolice din țările participante au lansat un apel la pace către liderii politici.
Vă reamintim că Jurnalistul Realitatea PLUS Anamaria Păcuraru este singurul jurnalist român acreditat la G7, iar postul nostru de televiziune va transmite oră de oră de la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei, programat între 15 și 17 iunie.
Magazine baricadate și oameni sfătuiți să stea în case
La Geneva, proprietarii de spații comerciale au început să ia primele măsuri pentru a evita posibilele incidente de după summit-ul G7, după experiențele precedente când multe magazine au fost vandalizate. Oamenii au început să monteze protecții pe vitrine și geamuri pentru a împiedica posibilele distrugeri.
Franța și Elveția au semnat un acord de cooperare militară pentru a asigura securitatea evenimentului. Guvernul elvețian a declarat că pe străzi vor fi aproximativ 4.000 de militari pentru a sprijini forțele de poliție, precum și pentru a implementa restricții ale spațiului aerian, a intensifica patrulele și a controla traficul. Doar 7 din cele 35 de puncte de trecere a frontierei terestre dintre cele două țări au rămas operaționale.
De partea franceză, peste 13.000 de polițiști și jandarmi vor fi disponibili pentru a proteja zona conferinței. Forțele de control la frontieră vor fi, de asemenea, mărite la peste 800 de persoane, față de aproximativ 60 în circumstanțe normale.
Cu trei zile înainte de summitul G7 din Franța, bisericile catolice din țările participante au lansat un apel comun către liderii politici de a construi punți pentru pace, dreptate și demnitate umană.
G7 poartă o responsabilitate deosebită pentru binele comun global. Prin urmare, deciziile luate de statele sale membre au consecințe directe pentru oameni, pentru stabilitatea internațională și pentru viitorul generațiilor tinere. Au transmis președinții conferințelor episcopale din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite. Guvernul din Geneva a înființat, de asemenea, un fond în valoare de peste 7 milioane de dolari pentru a sprijini întreprinderile afectate de eventualele proteste.