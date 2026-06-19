Petrișor Peiu: „Nu avem cum să scădem sub 35%”. Senatorul cere alegeri anticipate și anunță că AUR nu va vota Guvernul Veștea

Publicat 19 iun. 2026, 17:57 Sursă realitatea.net

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat vineri, la Vaslui, că alegerile anticipate reprezintă „scenariul de bază” pentru ieșirea din actuala criză politică din România, avertizând totodată că formațiunea sa nu va participa la învestirea Guvernului Veștea.

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