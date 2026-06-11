Franța și Germania pregătesc o reformă majoră a diplomației UE. Kaja Kallas ar putea pierde o parte din atribuții
Kaja Kallas
Franța și Germania analizează o reformă amplă a modului în care funcționează diplomația Uniunii Europene, pe fondul criticilor privind eficiența actualului sistem. Potrivit unor informații publicate de Financial Times, una dintre variantele discutate ar presupune transferarea unor competențe de la șefa diplomației europene, Kaja Kallas, către Comisia Europeană și statele membre.
În centrul dezbaterii se află Serviciul European de Acțiune Externă, instituția responsabilă de politica externă a UE, care gestionează un buget anual de aproximativ un miliard de euro.
Mai multe state consideră că actuala structură generează suprapuneri între atribuțiile EEAS, ministerele naționale de externe și departamentele europene care gestionează relațiile externe.
Potrivit surselor citate, unii oficiali europeni apreciază că sistemul actual este prea birocratic și insuficient coordonat pentru provocările geopolitice actuale.
În plus, există nemulțumiri legate de faptul că Kaja Kallas și-ar fi exprimat în repetate rânduri poziții personale în dosare sensibile, inclusiv în relația UE–China, înainte ca acestea să fie aprobate de toate capitalele europene.
Deocamdată nu a fost luată o decizie oficială, însă discuțiile reflectă dorința unor state importante din UE de a regândi mecanismele prin care Uniunea își coordonează politica externă și de securitate. O eventuală reformă ar putea modifica semnificativ rolul și influența șefului diplomației europene în anii următori.
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