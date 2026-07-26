Advertising
Actualitate· 1 min citire
Autospeciala poliției, răsturnată în timpul unei urmăriri
Mașină de poliție
O mașină de poliție s-a răsturnat în Lugoj chiar în timpul unei misiuni de urmărire. Autospeciala a lovit din plin o mașină care circula regulamentar.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:21Reacția MApN după doborârea celei de-a treia drone intrate în spațiul aerian al României: „Piloții noștri au doborât-o deasupra Mării Negre”
- 12:20Radu Miruță, după doborârea celei de-a treia drone în trei zile: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri”
- 12:11A treia dronă doborâtă în România. Nicușor Dan: „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News