Emisarul american Jared Kushner s-a întâlnit cu lideri ai Hamas VIDEO

Publicat 16 aug. 2026, 21:17 Sursă realitatea.net

Emisarul american Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-a întâlnit duminică în Egipt cu lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas, afirmă surse ale agenției France Presse, sub rezerva anonimatului.

Distribuie articolul