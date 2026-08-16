Acciza la motorină scade cu 20% de astăzi. Cu cât s-a ieftinit la benzinării

Publicat 16 aug. 2026, 08:28 Actualizat 16 aug. 2026, 08:57 Sursă Realitatea.Net

Motorina este mai ieftină cu 68 de bani pe litru de astăzi, după o perioadă în care șoferii au fost nevoiți să suporte mai multe scumpiri consecutive la pompă. Ieftinirea vine după săptămâni în care prețurile carburanților au urcat, iar acum Consiliul Concurenței verifică dacă majorările din ultima perioadă au reflectat în mod corect schimbările de pe piață.

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