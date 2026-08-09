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Escaladare brutală în război. Rusia și Ucraina s-au atacat cu drone și rachete

Kiev

Kiev

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 21:25

Războiul dintre Rusia și Ucraina se intensifică în aer. În ultimele 24 de ore, atacurile cu drone și rachete au făcut zeci de victime de ambele părți, în timp ce orașele și infrastructura au fost din nou lovite.

Rusia a lansat sute de drone și rachete în timpul nopții, principalele ținte fiind Odesa și Harkov. Cel puțin 13 oameni au fost uciși, iar alți 90 au fost răniți în Ucraina.

Odesa, lovită din nou

În Odesa, atacurile au provocat incendii în blocuri de locuințe, case și autoturisme. Loviturile au afectat și infrastructura energetică, iar echipele de intervenție au lucrat pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.

Orașul-port de la Marea Neagră a fost vizat în mod repetat în ultimele luni, inclusiv infrastructura portuară. Mai multe nave civile au fost avariate în urma atacurilor.

La Harkov, dronele explozive au lovit direct un bloc cu zece etaje. Mai multe persoane au fost scoase din clădire de echipele de intervenție.

Atacuri și în Rusia

Ucraina a lansat, la rândul său, drone asupra orașului rusesc Belgorod. Cinci persoane au murit, iar alte 25 au fost rănite, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ruse.

Mai multe apartamente și case au fost afectate, precum și clădiri administrative și comerciale.

În paralel, tensiunile se extind și în Marea Neagră, unde mai multe nave comerciale au fost atacate cu drone. Turcia a cerut Rusiei și Ucrainei instituirea unui moratoriu pentru protejarea transportului maritim.

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