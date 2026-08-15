NYT: Putin ar urmări preluarea controlului asupra Republicii Moldova după Ucraina şi „prăbuşirea NATO şi UE din interior”

Publicat 15 aug. 2026, 09:09 Sursă realitatea.net

Vladimir Putin le-ar fi transmis comandanţilor militari şi unor înalţi oficiali ruşi, în cadrul unei reuniuni desfăşurate la sfârşitul anului 2025, că obiectivul pentru 2026 este „prăbuşirea NATO şi a Uniunii Europene din interior”, relatează The New York Times, într-o amplă investigaţie privind operaţiunile Rusiei în Republica Moldova. Potrivit unor oficiali occidentali din serviciile de informaţii citaţi de publicaţia americană, după Ucraina, Republica Moldova reprezintă următoarea prioritate strategică a Kremlinului.

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