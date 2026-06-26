Ana Maria Păcuraru: Kaja Kallas a numit 33 de noi ambasadori europeni. România are zero reprezentanți pe listă

Publicat 26 iun. 2026, 10:00 Actualizat 26 iun. 2026, 10:03

O veste pe care clasa politică de la București ar prefera să o îngroape: Kaja Kallas a numit 33 de noi ambasadori europeni. Pe listă nu se află niciun român. Zero.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ana maria pacuraru