20:55 – Anca Alexandrescu revine cu o ediție explozivă "Culisele Statului Paralel”

Publicat 10 aug. 2026, 16:13 Sursă Realitate Plus

Anca Alexandrescu, revine în forță cu un nou sezon al emiisunii "Culisele Statului paralel" și demolează toate jocurile subterane, în această seară, de la ora 20:55. Toți vinovații pentru distrugerea sistemului energetic național sunt scoși la iveală.

Distribuie articolul