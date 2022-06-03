Valer Blidar: „Noi facem reforme din 90 și mergem din rău în mai rău. Avem un stat imens, un mastodont”

Omul de afaceri Valer Blidar, proprietar și director general Astra Vagoane Arad, a vorbit despre cheltuielile mult prea mari pe care le face statul cu bugetarii, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu. Valer Blidar a explicat și ce va însemna pentru economia României și nivelul de trai dacă va fi aplicată impozitarea progresivă și nu se va rămâne la cota unică.

Întrebat de Anca Alexandrescu despre reformarea statului, reforma eternă din România și la capăt ne trezim cu un stat tot mai greoi, mai multi angajati si nefunctional esuat cum zice dl Iohannis.

„Vorbim de reforme, dar ce sunt reformele? A definit cineva? Noi facem reforme din 90 si mergem din rău în mai rău. După părerea mea, marea problema a României este indisciplina. Cele mai prospere națiuni sunt cele disciplinate - Germania, Japonia. Cheia succesului este disciplina. La noi este indisciplina muncii, este cea mai scazută din UE, care are originea în legislația muncii.

Salariatul se plânge, are tot felul de drepturi și nicio obligație. Semnează un contract, știind obligatiile, nu-l ia nimeni cu arcanul. Dar dupa ce l-a semnat nu are nicio obligație. Ei, această stare de lucruri ne face mult rău. Pe lângă alte probleme legate de legislația muncii, in care ajutoarele sociale, pomenile de tot felul nu fac decât să descurajeze cetățenii care vor să munceasca, pentru ca daca nu muncesc, stau pe acasă, mai ciubucăresc, n-au nicio obligație.

Problema e de disciplină în toate mediile, nu e nevoie de investitii străine. Ar trebui ca autoritățile statului sa își facă treaba, să fie mai milităroase. Mai ales că avem un prim-ministru militar”, a afirmat Valer Blidar, joi seară, la Culisele statului paralel.

Valer Blidar: Optez pentru cota unică. Este cea mai modernă formă de impozitare, mai profitabilă, nu ce aud la politicieni, că e veche

Legat de măsurile sociale, Valer Blidar a spus că este preocupat de noile măsuri luate de guvern, ca și de ce fel de impozitare urmează să avem în următorii ani: impozitare progresivă sau cota unică.

„Ce înseamnă impozitarea progresivă și impozitul global față de cota unică de acum. Categoric, sunt pentru cota unică. Ascultam că unii spuneau la unele posturi tv ca noi impozitam ca Putin, ca rușii. Cota unică a fost gândită de Milton Friedman, economist american, laureat Nobel, in 94 a descris in cartea lui acest sistem. La scurt timp, primul ministru al Estoniei a adoptat acest sistem. (...)

Despre forma de impozitare, eu optez pentru cota unică. Fiind și un agent economic, am și motive să mă pronunț, pentru că le cunosc, ambele forme de impozitare. Ce ar insemna cea progresiva, treaca-meargă, dar cea globală..., oamenii nu știu despre ce este vorba. O aplică trei țări: Italia, Franța, Germania. Italia are cea mai dura forma de impozitare. Cetățeanul normal nu-și poate face calculele, trebuie sa angajeze un consultant fiscal, cu o contabilitate mai complexa ca firmele de la noi, trebuie sa sustina apoi in fata unui inspector. E un labirint fiscal in care nu știu cum se vor descurca românii, mai ales cei care sunt la țară, știm că peste 40 la sută trăiesc la sate. Cum să țină o contabilitate?

De ce prefer cota unică. Cred ca razboiul intre cele doua partide e că acest sistem de impozitare a fost introdus de PNL și nu de PSD. Cota unica este cea mai modernă formă de impozitare, nu ce aud la politicieni că e veche, din contră, este cea mai profitabila. Noi nu adunăm bani. Deci cota unică. Contributia la buget va fi substantial mai mare. (...) Impozitul in cota unica nu e vechi, nu e perimat. Este echitabil, incurajeaza munca si calitatea. A fost introdus de PNL, dar la origine a fost PSD. Ministrul Tănăsescu (Mihai Tănăsescu, ministrul finanțelor - n.red.) din guvernl Năstase a fost un mare susținător al cotei unice”, este de părere omul de afaceri.

Valer Blidar: Avem un stat imens, un mastodont. Totul merge prost

Întrebat despre renunțarea la facilitățile acordate pentru IT, construcții, industria alimentară, fermierilor, Valer Blidar a replicat că este „foarte rău” ca au fost date.

„Statului ăsta al nostru i-aș spune statul mastodont. În ultimii patru ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut, cu 50 de miliarde de lei. Ce merge mai bine acum, față de acum patru ani? Totul merge mai prost. Noi ne văietăm că bugetul e sărac, rispim 50 de miliarde de lei. Avem bugetari, peste 1,2 milioane, de ce ne trebuie mai mulți? (...)

Avem un stat imens, cheltuielile cu functionarea statului sunt enorme, nu facem nimic ca sa le reducem. În schimb, căutăm chichițe să le punem in cârca celor care inca mai functionează. Eu susțin impozitul in cota unică, pentru că este echitabil. Un muncitor, vorbesc de industrie, unde activez, ca nu ma doare asa de rău, că impozitarea progresivă o să-l afecteze si pe bugetar mai mult.

Un muncitor care cîștigă mai mult va fi impozitat suplimentar pentru a-l aduce la nivelul leneșului, spus mai popular.

Ministrul (orice ministru - n.red.) ar trebui sa ceara organigrama si sa vada câți salariați are. Și dacă hârtia stă două-trei luni să se întrebe de ce . Pentru că aparatul ăsta mare nu e bun, incetineste procesele economice”, a concluzionat Valer Blidar, la Culisele statului paralel .

