Taxe record pe salarii. România pune cea mai mare povară fiscală din UE. Comparație directă cu vecinii bulgari și unguri

România este campioana absolută a taxării muncii în Uniunea Europeană, arată ultimele date Eurostat. Un angajat român lasă la stat nu mai puțin de 41,5% din salariul său brut sub formă de impozite și contribuții. Povara fiscală este uriașă prin comparație cu alte state membre, cum ar fi Cipru sau Grecia, unde taxele pe muncă rețin doar 15,1%, respectiv 17% din venituri.
Sistemele de impozitare și schemele de contribuții sociale variază substanțial pe continentul european, determinând diferențe majore între sumele trecute de angajatori în contracte și banii care ajung efectiv în buzunarele salariaților. Pentru lucrători, indicatorul esențial rămâne valoarea netă a venitului, extrasă după achitarea tuturor obligațiilor către stat.
O analiză realizată de Euronews Business, bazată pe cele mai recente date Eurostat publicate la mijlocul anului 2026, a evaluat raportul direct dintre venitul net și salariul brut anual. Studiul evidențiază cu exactitate ce procent din câștiguri este reținut sub formă de impozite și contribuții obligatorii în statele membre ale Uniunii Europene.
Analiza folosește ca punct de referință cazul unui angajat singur, fără copii în întreținere, oferind totodată o perspectivă comparativă asupra modului în care structura gospodăriei influențează taxarea.
Conform statisticilor oficiale, România înregistrează cea mai grea povară fiscală din întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește taxarea muncii. În timp ce media europeană a reținerilor salariale se situează la 29,1%, un salariat din România cedează statului nu mai puțin de 41,5% din câștigul său brut. La polul opus se află Cipru, unde taxele și deducerile reprezintă doar 15,1% din venitul brut.
La nivelul blocului comunitar, câștigul brut mediu anual este de 37.958 de euro, din care angajații rămân, în medie, cu un venit net de 26.929 de euro. Restul de 11.029 de euro reprezintă contribuțiile și impozitele colectate de bugete.
Pe lângă România, alte șase state membre din UE rețin mai mult de o treime din salariul brut al angajaților singuri:
Lituania – 39,1%
Belgia – 37,6%
Slovenia – 36,9%
Germania – 34,8%
Danemarca – 34%
Ungaria – 33,5%
Peste media Uniunii Europene se mai poziționează state precum Luxemburg (32,6%) și Croația (31,5%).
Cum se poziționează marile economii și țările vecine la capitolul taxării
O mare parte a Europei se plasează într-o zonă de taxare moderată, cuprinsă între 21% și 25%. În acest interval regăsim țări precum Cehia și Irlanda (ambele cu 21,6%), Portugalia (21,8%), Spania (22,1%), Bulgaria (22,4%), Malta (23,1%), Estonia (23,2%), Italia (24,1%), Suedia (24,5%) și Slovacia (24,6%).
Analizând cele mai puternice patru economii ale Uniunii Europene, se observă discrepanțe clare: Germania aplică cea mai severă taxare asupra veniturilor brute (34,8%), în timp ce Spania oferă cel mai lejer regim fiscal (22,1%). În Franța, statul oprește 26,2% din salariul brut, iar în Italia procentul ajunge la 24,1%.
Din punct de vedere geografic, statele din sudul continentului tind să lase mai mulți bani în buzunarele angajaților, spre deosebire de țările din Europa Centrală și de Est, unde nivelul de taxare este, de regulă, ridicat. Europa de Vest prezintă o dinamică mixtă, cu extreme precum Belgia și Germania. Variațiile mari din regiunile nordice și baltice demonstrează însă că localizarea geografică nu reprezintă singurul factor determinant.
Facilitățile fiscale pentru familiile cu copii: Modelele din Germania, Polonia sau Grecia
Prezența copiilor minori în familie modifică radical datele problemei în majoritatea țărilor europene, datorită politicilor de sprijin destinate cuplurilor cu o singură sursă de venit. În timp ce în România povara fiscală rămâne extrem de ridicată chiar și pentru această categorie (33,4%), în Grecia indicatorul devine negativ (-3,3%), sugerând că ajutoarele sociale și returnările de taxe depășesc valoarea impozitelor standard.
Un fenomen similar se înregistrează și în Polonia, unde indicatorul este de -0,6%. Datorită acestor deduceri consistente aplicate la nivel european, media fiscală a UE pentru familiile cu copii scade dramatic la numai 8%. România își menține poziția de lider și în acest clasament (33,4%), urmată de Lituania (23,8%). Singurele țări care mai trec de pragul de 20% în acest scenariu sunt Ungaria, Slovenia, Finlanda și Danemarca.
Germania oferă un exemplu clasic de optimizare fiscală pentru familii. Dacă o persoană singură pierde 34,8% din salariu prin taxe, un cuplu cu doi copii și un singur venit suportă o rată de taxare de doar 0,2% – o reducere record de 34,6 puncte procentuale. Practic, la un salariu brut identic de 47.514 euro, o familie germană pleacă acasă cu 47.424 de euro net, spre deosebire de cele 31.000 de euro încasate de un celibatar.
Pentru gospodăriile în care ambii parteneri lucrează și au doi copii, povara fiscală este mai mică decât în cazul persoanelor singure în aproape toate țările UE, cu excepția Greciei, unde taxarea rămâne neschimbată. Polonia marchează o diferență semnificativă de 11,5 puncte procentuale în favoarea familiilor.
Experții subliniază că aceste diferențe majore depind direct de strategia fiscală adoptată de fiecare guvern. Alex Mengden, economist în cadrul Tax Foundation, avertizează că analiza corectă a pieței muncii necesită evaluarea întregii poveri fiscale, nu doar a impozitului pe venit:
„Spre exemplu, povara globală asupra forței de muncă din Danemarca este inferioară celei din Polonia, deși Danemarca apare mai sus în unele clasamente strictly legate de impozitul direct pe salarii.”