Sindicaliștii din Sănătate cer majorarea sporurilor la minimum 50% și schimbarea legii salarizării

Publicat 4 aug. 2026, 14:15 Sursă realitatea.net

Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită modificarea proiectului noii legi a salarizării unitare, după ce un studiu realizat de organizație arată că, deși sporurile din sistemul sanitar au crescut în valoare nominală în ultimii zece ani, ponderea lor în salarii a scăzut semnificativ. Sindicaliștii avertizează că reducerea recompenselor pentru condițiile de muncă și continuitate poate accentua lipsa de personal din spitale.

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